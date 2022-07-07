Марк-Андерс Лепик - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Марк-Андерс
|Фамилия
|Лепик
|Команда
|Флора
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|183
|Имя
|Марк-Андерс
|Фамилия
|Лепик
|Команда
|Флора
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флора
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|Был в запасе
|СИК (Сейняйоки)
|4:2
|Флора (Таллин)
|07.07.2022
|69' -90'
|Флора (Таллин)
|1:0
|СИК (Сейняйоки)