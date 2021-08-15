Мартин Меркеланц - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Меркеланц
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Меркеланц
|Команда
|Реал Сосьедад
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Райо Вальекано
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.09.2021
|1' -14'
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|29.08.2021
|1' -69'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|4:0
|Гранада (Гранада)
|22.08.2021
|1' -63'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|15.08.2021
|61' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Райо Вальекано (Мадрид)