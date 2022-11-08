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    Сэм Ламмерс - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Сэм
    Фамилия Ламмерс
    Команда Сампдория
    Состав Основной
    Родной город Тилбург
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 2,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 46' Сампдория 1:2 Болонья Италия. Серия А, 23 тур
    13.02.2023 1' - 85' Сампдория 0:0 Интер Италия. Серия А, 22 тур
    84'
    06.02.2023 1' - 74' Монца 2:2 Сампдория Италия. Серия А, 21 тур
    12'
    28.01.2023 1' - 81' Аталанта 2:0 Сампдория Италия. Серия А, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эмполи 13 1 1 0 0
    Сампдория 8 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 1' -46' Сампдория (Генуя) 1:2 Болонья (Болонья)
    13.02.2023 1' -85' Сампдория (Генуя) 0:0 Интер (Милан)
    84'
    06.02.2023 1' -74' Монца (Монца) 2:2 Сампдория (Генуя)
    12'
    28.01.2023 1' -81' Аталанта (Бергамо) 2:0 Сампдория (Генуя)
    22.01.2023 1' -86' Сампдория (Генуя) 0:1 Удинезе (Удине)
    16.01.2023 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Сампдория (Генуя)
    08.01.2023 1' -83' Сампдория (Генуя) 0:2 Наполи (Неаполь)
    04.01.2023 1' -72' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Сампдория (Генуя)
    11.11.2022 1' -46' Эмполи (Эмполи) 2:0 Кремонезе (Кремона)
    08.11.2022 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    05.11.2022 7' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    30.10.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    21.10.2022 75' -90' Ювентус (Турин) 4:0 Эмполи (Эмполи)
    15.10.2022 70' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Монца (Монца)
    09.10.2022 1' -46' Торино (Турин) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    01.10.2022 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:3 Милан (Милан)
    17.09.2022 1' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    12.09.2022 1' -82' Эмполи (Эмполи) 1:2 Рома (Рим)
    05.09.2022 1' -90' Салернитана (Салернитана) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    81'
    31.08.2022 1' -83' Эмполи (Эмполи) 1:1 Верона (Верона)
    26'
    28.08.2022 1' -56' Лечче (Лечче) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    21.08.2022 1' -64' Эмполи (Эмполи) 0:0 Фиорентина (Флоренция)
    14.08.2022 1' -90' Специя (Ла Специя) 1:0 Эмполи (Эмполи)
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