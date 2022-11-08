Сэм Ламмерс - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Ламмерс
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тилбург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 2,80
млн
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Ламмерс
|Команда
|Сампдория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тилбург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 46'
|Сампдория
|1:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 23 тур
|13.02.2023
|1' - 85'
|Сампдория
|0:0
|Интер
|Италия. Серия А, 22 тур
|84'
|06.02.2023
|1' - 74'
|Монца
|2:2
|Сампдория
|Италия. Серия А, 21 тур
|12'
|28.01.2023
|1' - 81'
|Аталанта
|2:0
|Сампдория
|Италия. Серия А, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эмполи
|13
|1
|1
|0
|0
|Сампдория
|8
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -46'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|13.02.2023
|1' -85'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Интер (Милан)
|84'
|06.02.2023
|1' -74'
|Монца (Монца)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|12'
|28.01.2023
|1' -81'
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|22.01.2023
|1' -86'
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|16.01.2023
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|08.01.2023
|1' -83'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|04.01.2023
|1' -72'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|11.11.2022
|1' -46'
|Эмполи (Эмполи)
|2:0
|Кремонезе (Кремона)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|05.11.2022
|7' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|21.10.2022
|75' -90'
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Эмполи (Эмполи)
|15.10.2022
|70' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Монца (Монца)
|09.10.2022
|1' -46'
|Торино (Турин)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|01.10.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Милан (Милан)
|17.09.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|12.09.2022
|1' -82'
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Рома (Рим)
|05.09.2022
|1' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|81'
|31.08.2022
|1' -83'
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Верона (Верона)
|26'
|28.08.2022
|1' -56'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|21.08.2022
|1' -64'
|Эмполи (Эмполи)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)
|14.08.2022
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)