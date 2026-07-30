Статистика по турнирам

Лига Европы 2026/2027 Лига конференций 2026/2027 Нидерланды. Эредивизие 2026/2027 Нидерланды. Кубок 2025/2026 Нидерланды. Эредивизие 2025/2026 Лига Европы 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Нидерланды. Эредивизие 2024/2025 Лига Европы 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Нидерланды. Эредивизие 2023/2024 Шотландия. Премьер-лига 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Германия. Бундеслига 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Голландия. Эредивизие 2020/2021 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021