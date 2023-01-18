Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Андерс Дрейер - статистика

    #36 | Нападающий
    Имя Андерс
    Фамилия Дрейер
    Команда Андерлехт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 мая 1998 (24 года)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 9,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 90' Кортрейк 2:2 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    41'
    16.02.2023 1' - 88' Лудогорец 1:0 Андерлехт Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 1' - 90' Андерлехт 3:1 Сент-Труйден Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    83'
    03.02.2023 1' - 90' Остенде 0:2 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    89'
    29.01.2023 1' - 84' Андерлехт 0:0 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11