Андерс Дрейер - статистика
#36 | Нападающий
|Имя
|Андерс
|Фамилия
|Дрейер
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 мая 1998 (24 года)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Андерс
|Фамилия
|Дрейер
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 мая 1998 (24 года)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 90'
|Кортрейк
|2:2
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|41'
|16.02.2023
|1' - 88'
|Лудогорец
|1:0
|Андерлехт
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|1' - 90'
|Андерлехт
|3:1
|Сент-Труйден
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|83'
|03.02.2023
|1' - 90'
|Остенде
|0:2
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|89'
|29.01.2023
|1' - 84'
|Андерлехт
|0:0
|Антверпен
|Бельгия. Про-Лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|6
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:2
|Андерлехт (Брюссель)
|41'
|12.02.2023
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|83'
|03.02.2023
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|0:2
|Андерлехт (Брюссель)
|89'
|29.01.2023
|1' -84'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:0
|Антверпен (Антверпен)
|22.01.2023
|1' -90'
|Серен (Серен)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|18.01.2023
|66' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:3
|Зюлте-Варегем (Варегем)