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Клаудио Медина
Статистика
Клаудио Медина - статистика
Завершил карьеру
4 сентября 1993 (33)
#19 | Нападающий
186 см | 83 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
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К
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