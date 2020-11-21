Хони Аламо - статистика
#37 | Нападающий
|Имя
|Хони
|Фамилия
|Аламо
|Команда
|Эльче
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 сентября 2001 (21 год)
|Имя
|Хони
|Фамилия
|Аламо
|Команда
|Эльче
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 сентября 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эльче
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.04.2021
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|06.03.2021
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|24.02.2021
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|3:0
|Эльче (Эльче)
|30.01.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Эльче (Эльче)
|19.01.2021
|1' -74'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:2
|Эльче (Эльче)
|11.01.2021
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:3
|Хетафе (Хетафе)
|19.12.2020
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|3:1
|Эльче (Эльче)
|06.12.2020
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|0:0
|Эльче (Эльче)
|28.11.2020
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Эльче (Эльче)
|06.11.2020
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Сельта (Виго)
|01.11.2020
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:1
|Эльче (Эльче)
|18.10.2020
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:2
|Эльче (Эльче)
|26.09.2020
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|0:3
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)