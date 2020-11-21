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    Хони Аламо - статистика

    #37 | Нападающий
    Имя Хони
    Фамилия Аламо
    Команда Эльче
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 сентября 2001 (21 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эльче 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.04.2021 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:1 Бетис (Севилья)
    06.03.2021 Был в запасе Эльче (Эльче) 2:1 Севилья (Севилья)
    24.02.2021 Был в запасе Барселона (Барселона) 3:0 Эльче (Эльче)
    30.01.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:0 Эльче (Эльче)
    19.01.2021 1' -74' Вальядолид (Вальядолид) 2:2 Эльче (Эльче)
    11.01.2021 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:3 Хетафе (Хетафе)
    19.12.2020 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:1 Эльче (Эльче)
    06.12.2020 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 0:0 Эльче (Эльче)
    28.11.2020 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:1 Кадис (Кадис)
    21.11.2020 Был в запасе Леванте (Валенсия) 1:1 Эльче (Эльче)
    06.11.2020 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:1 Сельта (Виго)
    01.11.2020 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:1 Эльче (Эльче)
    18.10.2020 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 0:2 Эльче (Эльче)
    26.09.2020 Был в запасе Эльче (Эльче) 0:3 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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