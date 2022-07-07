Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Festim Alidema - статистика

    #97 | Нападающий
    Имя Festim Alidema
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лапи 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 66' -90' Лапи (Подуево) 2:2 Будучность (Подгорице)
    90'
    07.07.2022 77' -90' Будучность (Подгорице) 2:0 Лапи (Подуево)
    • Читайте нас: 
    11