|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рух
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.10.2021
|58' -90'
|Рух (Львов)
|0:0
|Александрия (Александрия)
|24.10.2021
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|2:2
|Минай (Минай)
|01.10.2021
|1' -59'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:2
|Рух (Львов)
|25.09.2021
|58' -90'
|Рух (Львов)
|0:2
|Динамо (Киев)
|17.09.2021
|84' -90'
|Десна (Чернигов)
|1:0
|Рух (Львов)
|11.09.2021
|81' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Заря (Луганск)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:0
|Львов (Львов)
|15.08.2021
|76' -89'
|Колос (Ковалевка)
|1:1
|Рух (Львов)
|87'
|07.08.2021
|74' -89'
|Рух (Львов)
|2:1
|Верес (Ривне)
|01.08.2021
|73' -89'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Рух (Львов)
|25.07.2021
|82' -89'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:1
|Рух (Львов)
|90'