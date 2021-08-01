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    D. Kondrakov - статистика

    Имя D. Kondrakov
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рух 9 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.10.2021 58' -90' Рух (Львов) 0:0 Александрия (Александрия)
    24.10.2021 Был в запасе Рух (Львов) 2:2 Минай (Минай)
    01.10.2021 1' -59' Мариуполь (Мариуполь) 0:2 Рух (Львов)
    25.09.2021 58' -90' Рух (Львов) 0:2 Динамо (Киев)
    17.09.2021 84' -90' Десна (Чернигов) 1:0 Рух (Львов)
    11.09.2021 81' -90' Рух (Львов) 1:1 Заря (Луганск)
    29.08.2021 Был в запасе Рух (Львов) 1:0 Львов (Львов)
    15.08.2021 76' -89' Колос (Ковалевка) 1:1 Рух (Львов)
    87'
    07.08.2021 74' -89' Рух (Львов) 2:1 Верес (Ривне)
    01.08.2021 73' -89' Ворскла (Полтава) 2:0 Рух (Львов)
    25.07.2021 82' -89' Металлист 1925 (Харьков) 2:1 Рух (Львов)
    90'
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