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    Гильем Молина - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Гильем
    Фамилия Молина
    Команда Валенсия
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 мая 2000 (22 года)
    Рост 180
    Вес 71
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Валенсия 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.04.2021 1' -80' Осасуна (Памплона) 3:1 Валенсия (Валенсия)
    07.02.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    30.01.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:0 Эльче (Эльче)
    24.01.2021 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:1 Валенсия (Валенсия)
    21.01.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:1 Осасуна (Памплона)
    04.01.2021 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:1 Кадис (Кадис)
    30.12.2020 Был в запасе Гранада (Гранада) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    22.12.2020 17' -90' Валенсия (Валенсия) 0:1 Севилья (Севилья)
    78'
    19.12.2020 Был в запасе Барселона (Барселона) 2:2 Валенсия (Валенсия)
    28.11.2020 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    03.10.2020 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 0:2 Бетис (Севилья)
    29.09.2020 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:1 Валенсия (Валенсия)
    26.09.2020 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:1 Уэска (Уэска)
    19.09.2020 Был в запасе Сельта (Виго) 2:1 Валенсия (Валенсия)
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