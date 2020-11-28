Гильем Молина - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Гильем
|Фамилия
|Молина
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 мая 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Вес
|71
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Гильем
|Фамилия
|Молина
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 мая 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Валенсия
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.04.2021
|1' -80'
|Осасуна (Памплона)
|3:1
|Валенсия (Валенсия)
|07.02.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|30.01.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Эльче (Эльче)
|24.01.2021
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|3:1
|Валенсия (Валенсия)
|21.01.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|04.01.2021
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|30.12.2020
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|22.12.2020
|17' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|78'
|19.12.2020
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|2:2
|Валенсия (Валенсия)
|28.11.2020
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|03.10.2020
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|29.09.2020
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:1
|Валенсия (Валенсия)
|26.09.2020
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Уэска (Уэска)
|19.09.2020
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)