Кристиан Гебауэр - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Гебауэр
|Команда
|Арминия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Гебауэр
|Команда
|Арминия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 декабря 1993 (29 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арминия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -46'
|Штутгарт (Штутгарт)
|6:0
|Арминия (Билефельд)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Энгерс (Энгерс)
|1:7
|Арминия (Билефельд)