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    Кристиан Гебауэр - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Кристиан
    Фамилия Гебауэр
    Команда Арминия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 декабря 1993 (29 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арминия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2022 1' -46' Штутгарт (Штутгарт) 6:0 Арминия (Билефельд)
    31.07.2022 Был в запасе Энгерс (Энгерс) 1:7 Арминия (Билефельд)
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