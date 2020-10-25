Марко Маджуга - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Маджуга
|Команда
|Ним
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 2001 (21 год)
|Рост
|182
|Вес
|78
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Маджуга
|Команда
|Ним
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 2001 (21 год)
|Рост
|182
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ним
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.02.2021
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|3:4
|Монако (Монако)
|03.02.2021
|77' -90'
|ПСЖ (Париж)
|3:0
|Ним (Ним)
|31.01.2021
|73' -90'
|Анжер (Анжер)
|3:1
|Ним (Ним)
|16.01.2021
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Ним (Ним)
|09.01.2021
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|20.12.2020
|74' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:2
|Ним (Ним)
|16.12.2020
|89' -90'
|Ним (Ним)
|0:2
|Ницца (Ницца)
|04.12.2020
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|0:2
|Марсель (Марсель)
|01.11.2020
|67' -90'
|Ним (Ним)
|0:1
|Метц (Метц)
|25.10.2020
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Ним (Ним)
|16.10.2020
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|0:4
|ПСЖ (Париж)
|27.09.2020
|67' -90'
|Ним (Ним)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|18.09.2020
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:0
|Ним (Ним)