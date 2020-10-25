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    Марко Маджуга - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Марко
    Фамилия Маджуга
    Команда Ним
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 мая 2001 (21 год)
    Рост 182
    Вес 78
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ним 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.02.2021 Был в запасе Ним (Ним) 3:4 Монако (Монако)
    03.02.2021 77' -90' ПСЖ (Париж) 3:0 Ним (Ним)
    31.01.2021 73' -90' Анжер (Анжер) 3:1 Ним (Ним)
    16.01.2021 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:2 Ним (Ним)
    09.01.2021 Был в запасе Ним (Ним) 0:1 Лилль (Лилль)
    20.12.2020 74' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:2 Ним (Ним)
    16.12.2020 89' -90' Ним (Ним) 0:2 Ницца (Ницца)
    04.12.2020 Был в запасе Ним (Ним) 0:2 Марсель (Марсель)
    01.11.2020 67' -90' Ним (Ним) 0:1 Метц (Метц)
    25.10.2020 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:0 Ним (Ним)
    16.10.2020 Был в запасе Ним (Ним) 0:4 ПСЖ (Париж)
    27.09.2020 67' -90' Ним (Ним) 1:1 Ланс (Ланс)
    18.09.2020 Был в запасе Лион (Лион) 0:0 Ним (Ним)
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