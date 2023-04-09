Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бурак Йылмаз - статистика

Завершил карьеру
15 июля 1985 (41), Анталья
#17 | Нападающий
188 см | 80 кг
Турция
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фортуна
26
9
5
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Аякс
4 : 0
09.04.2023
Фортуна
1' - 79'
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Фортуна
3 : 1
02.04.2023
Гронинген
1' - 90'
3'
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Волендам
2 : 1
17.03.2023
Фортуна
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Утрехт
1 : 2
03.03.2023
Фортуна
1' - 90'
87'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Фортуна
2 : 4
26.02.2023
Фейеноорд
1' - 90'
48'
Голландия. Эредивизие, 22 тур
РКС Ваалвейк
3 : 1
17.02.2023
Фортуна
1' - 90'
49'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Эммен
0 : 1
11.02.2023
Фортуна
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Фортуна
0 : 0
03.02.2023
Спарта
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Камбур
1 : 2
29.01.2023
Фортуна
1' - 90'
72'
45'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Фортуна
2 : 0
25.01.2023
Херенвен
1' - 90'
90'
58'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
АЗ Алкмаар
3 : 1
22.01.2023
Фортуна
1' - 90'
11'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Фортуна
2 : 2
15.01.2023
ПСВ
1' - 90'
90'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Фортуна
0 : 2
07.01.2023
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
2 : 3
13.11.2022
Фортуна
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Спарта
3 : 1
29.10.2022
Фортуна
1' - 90'
72'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
22.10.2022
Фортуна
1' - 90'
90'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
0 : 0
15.10.2022
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Витесс
1 : 2
09.10.2022
Фортуна
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Фортуна
2 : 0
02.10.2022
Волендам
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Фортуна
1 : 0
17.09.2022
Экселсиор
1' - 90'
82'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
НЕК
1 : 1
10.09.2022
Фортуна
1' - 90'
71'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Фортуна
3 : 4
02.09.2022
Утрехт
1' - 90'
78'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Херенвен
2 : 1
27.08.2022
Фортуна
1' - 90'
84'
90'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Фортуна
1 : 4
20.08.2022
Камбур
1' - 90'
10'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Твенте
3 : 0
14.08.2022
Фортуна
46' - 90'
90'
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Фортуна
2 : 3
06.08.2022
Аякс
66' - 90'
87'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
1
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
2
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+