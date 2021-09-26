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    Oleksandr Safronov - статистика

    #2 | Нападающий
    Имя Oleksandr Safronov
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Десна 16 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2021 1' -90' Ингулец (Петрово) 2:1 Десна (Чернигов)
    90'
    05.12.2021 1' -90' Десна (Чернигов) 3:3 Мариуполь (Мариуполь)
    27.11.2021 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:1 Десна (Чернигов)
    21.11.2021 1' -90' Десна (Чернигов) 0:1 Колос (Ковалевка)
    07.11.2021 1' -90' Львов (Львов) 0:2 Десна (Чернигов)
    30.10.2021 1' -90' Шахтер (Донецк) 4:1 Десна (Чернигов)
    22.10.2021 1' -90' Десна (Чернигов) 1:1 Александрия (Александрия)
    17.10.2021 1' -90' Минай (Минай) 0:0 Десна (Чернигов)
    03.10.2021 46' -90' Заря (Луганск) 2:0 Десна (Чернигов)
    26.09.2021 Был в запасе Десна (Чернигов) 1:2 Металлист 1925 (Харьков)
    17.09.2021 1' -9' Десна (Чернигов) 1:0 Рух (Львов)
    29.08.2021 1' -46' Десна (Чернигов) 0:4 Верес (Ривне)
    39'
    22.08.2021 1' -89' Динамо (Киев) 4:0 Десна (Чернигов)
    14.08.2021 1' -87' Десна (Чернигов) 2:1 Днепр-1 (Днепр)
    09.08.2021 1' -89' Десна (Чернигов) 2:0 Ингулец (Петрово)
    01.08.2021 1' -89' Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Десна (Чернигов)
    64'
    25.07.2021 1' -89' Десна (Чернигов) 3:0 Черноморец (Одесса)
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