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Jamie Mulgrew
Статистика
Jamie Mulgrew - статистика
Завершил карьеру
#22 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Лига конференций 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Лига конференций 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Линфилд
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Линфилд
0 : 2
28.08.2025
Шелбурн
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Шелбурн
3 : 1
21.08.2025
Линфилд
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Викингур
2 : 1
07.08.2025
Линфилд
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Линфилд
2 : 0
31.07.2025
Жальгирис
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Жальгирис
0 : 0
24.07.2025
Линфилд
1' - 90'
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