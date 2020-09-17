Ника Сандохадзе - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Ника
|Фамилия
|Сандохадзе
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|197
|Вес
|93
|Имя
|Ника
|Фамилия
|Сандохадзе
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|197
|Вес
|93
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.09.2020
|1' -90'
|Гранада (Гранада)
|2:0
|Локомотив (Тбилиси)
|17.09.2020
|1' -90'
|Локомотив (Тбилиси)
|2:1
|Динамо (Москва)
|33'