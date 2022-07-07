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    Olmo González Casado - статистика

    #4 | Нападающий
    Имя Olmo González Casado
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бруно’с Мэгпайс 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 73' -90' Крузейдерс (Белфаст) 3:1 Бруно’с Мэгпайс (Гибралтар)
    90'
    07.07.2022 70' -90' Бруно’с Мэгпайс (Гибралтар) 2:1 Крузейдерс (Белфаст)
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