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    Đorđije Pavličić - статистика

    #31 | Нападающий
    Имя Đorđije Pavličić
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Будучность 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.07.2021 1' -89' Будучность (Подгорице) 0:2 ХБ Торсхавн (Торсхавн)
    22.07.2021 Был в запасе ХБ Торсхавн (Торсхавн) 4:0 Будучность (Подгорице)
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