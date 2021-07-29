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    Billy Chadwick - статистика

    #31 | Нападающий
    Имя Billy Chadwick
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Линфилд 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2021 1' -61' Фола (Эш) 2:1 Линфилд (Белфаст)
    03.08.2021 1' -89' Линфилд (Белфаст) 1:2 Фола (Эш)
    29.07.2021 Был в запасе Борац (Баня-Лука) 0:0 Линфилд (Белфаст)
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