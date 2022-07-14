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    Erling Davidsson Jacobsen - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Erling Davidsson Jacobsen
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Б36 Торсхавн 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 106' -122' Б36 Торсхавн (Торсхавн) 4:1
    (4:3)п    		 Борац (Баня-Лука)
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