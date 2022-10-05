Даниил Родин - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Даниил
|Фамилия
|Родин
|Команда
|Кубань
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минеральные Воды
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Даниил
|Фамилия
|Родин
|Команда
|Кубань
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минеральные Воды
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кубань
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|02.11.2022
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
(4:5)п
|Кубань (Краснодар)
|05.10.2022
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
(2:4)п
|Кубань (Краснодар)