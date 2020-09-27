Ориоль Рей - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Ориоль
|Фамилия
|Рей
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Барселона
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 февраля 1998 (24 года)
|Рост
|177
|Имя
|Ориоль
|Фамилия
|Рей
|Команда
|Вальядолид
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Барселона
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 февраля 1998 (24 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.04.2021
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:2
|Гранада (Гранада)
|05.04.2021
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|13.02.2021
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|05.02.2021
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|29.01.2021
|76' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:3
|Уэска (Уэска)
|22.01.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:2
|Вальядолид (Вальядолид)
|19.01.2021
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:2
|Эльче (Эльче)
|03.10.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:2
|Эйбар (Эйбар)
|30.09.2020
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Сельта (Виго)
|20.09.2020
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|13.09.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)