Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Украина. Премьер-лига 2026/2027 Лига Европы 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Украина. Премьер-лига 2025/2026 Бразилия. Серия А 2024 Кубок Либертадорес 2024 Лига чемпионов 2024/2025 Украина. Премьер-лига 2024/2025 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2022 Лига чемпионов 2021/2022 Украина. Премьер-лига 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Португалия. Примейра 2020/2021