Педриньо - статистика
#38 | Нападающий
|Имя
|Педро
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Масейо
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 12,00
млн
|Имя
|Педро
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Масейо
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Минейро
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.08.2022
|68' -73'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|20.08.2022
|64' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|14.08.2022
|46' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|08.08.2022
|1' -46'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|25.07.2022
|66' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|22.07.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)