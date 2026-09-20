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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Шахтер
Педриньо
Статистика
€ 10 млн
Педриньо - статистика
Шахтер
13 апреля 1998 (28), Масейо
#10 | Нападающий
172 см
Бразилия
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Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Шахтер
3 : 0
20.09.2026
ЛНЗ
56' - 90'
63'
Статистика по турнирам
Украина. Премьер-лига 2026/2027
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Лига чемпионов 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шахтер
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Шахтер
3 : 0
20.09.2026
ЛНЗ
56' - 90'
63'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Эпицентр
0 : 2
09.08.2026
Шахтер
1' - 12'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Шахтер
5 : 1
03.08.2026
Кудровка
1' - 90'
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