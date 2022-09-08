Александр Сирота - статистика
#34 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Сирота
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июня 2000 (22 года)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Александр
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Сирота
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июня 2000 (22 года)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)
|27.10.2022
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|3:3
|Динамо (Киев)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Динамо (Киев)
|15.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|0:1
|АЕК (Ларнака)
|08.09.2022
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:1
|Динамо (Киев)
|78'