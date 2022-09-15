Илья Забарный - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Борисович
|Фамилия
|Забарный
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|186
|Вес
|81
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Илья
|Отчество
|Борисович
|Фамилия
|Забарный
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|4
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -68'
|Динамо (Киев)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)
|57' 68'
|27.10.2022
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|3:3
|Динамо (Киев)
|69'
|06.10.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Динамо (Киев)
|88'
|15.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|0:1
|АЕК (Ларнака)