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    Илья Забарный - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Илья
    Отчество Борисович
    Фамилия Забарный
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 сентября 2002 (20 лет)
    Рост 186
    Вес 81
    Стоимость:
    € 15,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 4 0 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -68' Динамо (Киев) 0:2 Фенербахче (Стамбул)
    57' 68'
    27.10.2022 1' -90' АЕК (Ларнака) 3:3 Динамо (Киев)
    69'
    06.10.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Динамо (Киев)
    88'
    15.09.2022 1' -90' Динамо (Киев) 0:1 АЕК (Ларнака)
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