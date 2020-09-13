Серхи Гарсия - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Серхи
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Алавес
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Барселона
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 апреля 1999 (23 года)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Серхи
|Фамилия
|Гарсия
|Команда
|Алавес
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Барселона
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 апреля 1999 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алавес
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2020
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|06.12.2020
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|28.11.2020
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|1:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|30.09.2020
|76' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|3:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|26.09.2020
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|20.09.2020
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|2:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|13.09.2020
|90' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Бетис (Севилья)