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    Серхи Гарсия - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Серхи
    Фамилия Гарсия
    Команда Алавес
    Состав Молодежный
    Родной город Барселона
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 апреля 1999 (23 года)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
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