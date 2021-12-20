Хорхе де Фрутос - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Хорхе
|Фамилия
|де Фрутос
|Команда
|Леванте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|173
|Вес
|72
Стоимость:
€ 8,00
млн
|Имя
|Хорхе
|Фамилия
|де Фрутос
|Команда
|Леванте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|173
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леванте
|25
|4
|7
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2022
|1' -86'
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|07.03.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|3:1
|Леванте (Валенсия)
|90'
|25.02.2022
|1' -76'
|Леванте (Валенсия)
|3:0
|Эльче (Эльче)
|67' 37' 69'
|21.02.2022
|62' -90'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|90'
|16.02.2022
|1' -68'
|Атлетико (Мадрид)
|0:1
|Леванте (Валенсия)
|54'
|13.02.2022
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:4
|Бетис (Севилья)
|43'
|04.02.2022
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|3:0
|Леванте (Валенсия)
|22.01.2022
|55' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:2
|Кадис (Кадис)
|03.01.2022
|1' -78'
|Вильярреал (Вильярреал)
|5:0
|Леванте (Валенсия)
|20.12.2021
|1' -86'
|Леванте (Валенсия)
|3:4
|Валенсия (Валенсия)
|11.12.2021
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|4:3
|Леванте (Валенсия)
|11' 26' 57'
|05.12.2021
|1' -88'
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|45'
|28.11.2021
|1' -63'
|Бетис (Севилья)
|3:1
|Леванте (Валенсия)
|19.11.2021
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|06.11.2021
|1' -78'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Леванте (Валенсия)
|13'
|01.11.2021
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:3
|Гранада (Гранада)
|28.10.2021
|81' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:2
|Атлетико (Мадрид)
|24.10.2021
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|5:3
|Леванте (Валенсия)
|62'
|16.10.2021
|1' -77'
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|02.10.2021
|1' -77'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Леванте (Валенсия)
|26.09.2021
|1' -69'
|Барселона (Барселона)
|3:0
|Леванте (Валенсия)
|21.09.2021
|73' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:2
|Сельта (Виго)
|90'
|28.08.2021
|65' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Леванте (Валенсия)
|22.08.2021
|1' -86'
|Леванте (Валенсия)
|3:3
|Реал (Мадрид)
|57'
|14.08.2021
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Леванте (Валенсия)