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    Хорхе де Фрутос - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Хорхе
    Фамилия де Фрутос
    Команда Леванте
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 173
    Вес 72
    Стоимость:
    € 8,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Леванте 25 4 7 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2022 1' -86' Леванте (Валенсия) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    07.03.2022 1' -90' Атлетик (Бильбао) 3:1 Леванте (Валенсия)
    90'
    25.02.2022 1' -76' Леванте (Валенсия) 3:0 Эльче (Эльче)
    67' 37' 69'
    21.02.2022 62' -90' Сельта (Виго) 1:1 Леванте (Валенсия)
    90'
    16.02.2022 1' -68' Атлетико (Мадрид) 0:1 Леванте (Валенсия)
    54'
    13.02.2022 1' -90' Леванте (Валенсия) 2:4 Бетис (Севилья)
    43'
    04.02.2022 1' -90' Хетафе (Хетафе) 3:0 Леванте (Валенсия)
    22.01.2022 55' -90' Леванте (Валенсия) 0:2 Кадис (Кадис)
    03.01.2022 1' -78' Вильярреал (Вильярреал) 5:0 Леванте (Валенсия)
    20.12.2021 1' -86' Леванте (Валенсия) 3:4 Валенсия (Валенсия)
    11.12.2021 1' -90' Эспаньол (Барселона) 4:3 Леванте (Валенсия)
    11' 26' 57'
    05.12.2021 1' -88' Леванте (Валенсия) 0:0 Осасуна (Памплона)
    45'
    28.11.2021 1' -63' Бетис (Севилья) 3:1 Леванте (Валенсия)
    19.11.2021 1' -90' Леванте (Валенсия) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    06.11.2021 1' -78' Алавес (Витория-Гастейс) 2:1 Леванте (Валенсия)
    13'
    01.11.2021 1' -90' Леванте (Валенсия) 0:3 Гранада (Гранада)
    28.10.2021 81' -90' Леванте (Валенсия) 2:2 Атлетико (Мадрид)
    24.10.2021 1' -90' Севилья (Севилья) 5:3 Леванте (Валенсия)
    62'
    16.10.2021 1' -77' Леванте (Валенсия) 0:0 Хетафе (Хетафе)
    02.10.2021 1' -77' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Леванте (Валенсия)
    26.09.2021 1' -69' Барселона (Барселона) 3:0 Леванте (Валенсия)
    21.09.2021 73' -90' Леванте (Валенсия) 0:2 Сельта (Виго)
    90'
    28.08.2021 65' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Леванте (Валенсия)
    22.08.2021 1' -86' Леванте (Валенсия) 3:3 Реал (Мадрид)
    57'
    14.08.2021 1' -90' Кадис (Кадис) 1:1 Леванте (Валенсия)
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