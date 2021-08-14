Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Унаи Дуфур - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Унаи
    Фамилия Дуфур
    Команда Эйбар
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 февраля 1999 (24 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осасуна 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.02.2022 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 0:3 Осасуна (Памплона)
    05.02.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:0 Севилья (Севилья)
    23.01.2022 Был в запасе Гранада (Гранада) 0:2 Осасуна (Памплона)
    19.01.2022 1' -90' Сельта (Виго) 2:0 Осасуна (Памплона)
    03.01.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:3 Атлетик (Бильбао)
    14.08.2021 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:0 Эспаньол (Барселона)
    • Читайте нас: 
    11