Унаи Дуфур - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Унаи
|Фамилия
|Дуфур
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 февраля 1999 (24 года)
|Имя
|Унаи
|Фамилия
|Дуфур
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 февраля 1999 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осасуна
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.02.2022
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:3
|Осасуна (Памплона)
|05.02.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|23.01.2022
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|0:2
|Осасуна (Памплона)
|19.01.2022
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|03.01.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:3
|Атлетик (Бильбао)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Эспаньол (Барселона)