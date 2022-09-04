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    R. Pedersen - статистика

    Имя R. Pedersen
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люнгбю 9 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 35' -90' Силькеборг (Силькеборг) 0:2 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    58'
    06.11.2022 87' -90' Копенгаген (Копенгаген) 3:0 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    30.10.2022 Был в запасе Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:1 Орхус (Орхус)
    21.10.2022 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 3:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    14.10.2022 85' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:2 Ольборг (Ольборг)
    07.10.2022 Был в запасе Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:1 Виборг (Виборг)
    02.10.2022 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 3:3 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    18.09.2022 Был в запасе Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:2 Оденсе (Оденсе)
    11.09.2022 68' -90' Ольборг (Ольборг) 1:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    04.09.2022 1' -46' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:2 Рандерс (Рандерс)
    28.08.2022 1' -83' Виборг (Виборг) 2:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    19.08.2022 Был в запасе Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:3 Копенгаген (Копенгаген)
    05.08.2022 1' -46' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 3:3 Мидтьюлланд (Хернинг)
    01.08.2022 Был в запасе Нордшелланд (Фарум) 2:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    25.07.2022 1' -57' Хорсенс (Хорсенс) 1:0 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    17.07.2022 1' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 2:2 Силькеборг (Силькеборг)
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