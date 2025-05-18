Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Dominik Schad - статистика

Завершил карьеру
#22 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пройссен
10
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Ульм 1846
2 : 2
18.05.2025
Пройссен
76' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Магдебург
0 : 5
02.05.2025
Пройссен
46' - 90'
89'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Пройссен
1 : 1
26.04.2025
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Кельн
3 : 1
20.04.2025
Пройссен
1' - 80'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Пройссен
1 : 1
13.04.2025
Карлсруэ
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Фортуна
1 : 0
05.04.2025
Пройссен
1' - 72'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Пройссен
1 : 1
30.03.2025
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Эльверсберг
0 : 1
15.03.2025
Пройссен
1' - 90'
38'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Пройссен
0 : 1
09.03.2025
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Шальке-04
1 : 0
28.02.2025
Пройссен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Пройссен
2 : 0
22.02.2025
Ян Регенсбург
86' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Падерборн
2 : 0
14.02.2025
Пройссен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Пройссен
1 : 2
07.02.2025
Гамбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Кайзерслаутерн
2 : 1
02.02.2025
Пройссен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
2 : 2
26.01.2025
Пройссен
61' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Пройссен
2 : 1
18.01.2025
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Пройссен
0 : 0
21.12.2024
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Пройссен
1 : 2
07.12.2024
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Дармштадт
0 : 0
30.11.2024
Пройссен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Пройссен
0 : 1
22.11.2024
Кельн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
1 : 1
10.11.2024
Пройссен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Нюрнберг
3 : 2
05.10.2024
Пройссен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Пройссен
1 : 2
28.09.2024
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Пройссен
0 : 1
24.08.2024
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Пройссен
0 : 0
11.08.2024
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Гройтер Фюрт
3 : 1
04.08.2024
Пройссен
72' - 90'
Главные новости
Головин признался, что был готов перейти в «Спартак» или «Зенит» несколько недель назад
11:38
1
ВидеоГоловин отомстил Соболеву в сборной России
10:59
2
Экс-игрок ЦСКА вспомнил, как его чуть не посадили за изнасилование: «Меня искали по всей России»
10:25
1
Раскрыта информация о дате завершения карьеры Месси
09:41
5
Раскрыта неожиданная подробность драки Венгрии и Украины
09:15
3
Клопп рассказал, что сделает со сборной Германии после унизительного поражения от Греции
08:20
1
Роналду расстроился, что остался на скамейке, и не поблагодарил болельщиков после матча
08:12
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+