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Ла Лига 2026/2027
Команды
Реал Сосьедад
Серхио Гомес
Статистика
€ 15 млн
Серхио Гомес - статистика
Реал Сосьедад
4 сентября 2000 (26), Бадалона
#17 | Защитник
171 см
Испания
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Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
2 : 3
20.09.2026
Реал Сосьедад
1' - 69'
Лига Европы, 1 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
17.09.2026
Борнмут
1' - 90'
58'
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
13.09.2026
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
2 : 3
07.09.2026
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
03.09.2026
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
29.08.2026
Эспаньол
1' - 90'
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Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Сосьедад
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
2 : 3
20.09.2026
Реал Сосьедад
1' - 69'
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
13.09.2026
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
2 : 3
07.09.2026
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
03.09.2026
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
29.08.2026
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
4 : 1
26.08.2026
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 0
21.08.2026
Реал Сосьедад
1' - 72'
46'
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