Серхио Гомес - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Гомес
|Команда
|Манчестер Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бадалона
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Гомес
|Команда
|Манчестер Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бадалона
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|171
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|22.02.2023
|Был в запасе
|РБ Лейпциг
|1:1
|Манчестер Сити
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|18.02.2023
|Был в запасе
|Ноттингем Форест
|1:1
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|15.02.2023
|Был в запасе
|Арсенал
|1:3
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 12 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Манчестер Сити
|3:1
|Астон Вилла
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Тоттенхэм
|1:0
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Манчестер Сити
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.01.2023
|1' -46'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|22.12.2022
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|09.11.2022
|1' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|2:0
|Челси (Лондон)