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Лига 1 2025/2026
Команды
Гавр
Тимоте Пембеле
Статистика
€ 1,80 млн
Тимоте Пембеле - статистика
Гавр
9 сентября 2002 (24)
#7 | Защитник
182 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
1 : 2
05.09.2026
Брест
1' - 62'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
1 : 1
29.08.2026
Гавр
1' - 76'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
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Олимпиада 2020
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гавр
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
1 : 2
05.09.2026
Брест
1' - 62'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
1 : 1
29.08.2026
Гавр
1' - 76'
Франция. Лига 1, 1 тур
Гавр
0 : 1
23.08.2026
Монако
1' - 70'
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