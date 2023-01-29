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    Тимоте Пембеле - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Тимоте
    Фамилия Пембеле
    Команда ПСЖ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 сентября 2002 (20 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 75' ПСЖ 4:3 Лилль Франция. Лига 1, 24 тур
    14.02.2023 Был в запасе ПСЖ 0:1 Бавария Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 66' Монако 3:1 ПСЖ Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 Был в запасе Марсель 2:1 ПСЖ Франция. Кубок, 1/8 финала
    04.02.2023 Был в запасе ПСЖ 2:1 Тулуза Франция. Лига 1, 22 тур
    01.02.2023 Был в запасе Монпелье 1:3 ПСЖ Франция. Лига 1, 21 тур
    29.01.2023 Был в запасе ПСЖ 1:1 Реймс Франция. Лига 1, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСЖ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 1' -75' ПСЖ (Париж) 4:3 Лилль (Лилль)
    11.02.2023 1' -66' Монако (Монако) 3:1 ПСЖ (Париж)
    04.02.2023 Был в запасе ПСЖ (Париж) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    01.02.2023 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 1:3 ПСЖ (Париж)
    29.01.2023 Был в запасе ПСЖ (Париж) 1:1 Реймс (Реймс)
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