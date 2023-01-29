Тимоте Пембеле - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Тимоте
|Фамилия
|Пембеле
|Команда
|ПСЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Тимоте
|Фамилия
|Пембеле
|Команда
|ПСЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 сентября 2002 (20 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 75'
|ПСЖ
|4:3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 24 тур
|14.02.2023
|Был в запасе
|ПСЖ
|0:1
|Бавария
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 66'
|Монако
|3:1
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|Был в запасе
|Марсель
|2:1
|ПСЖ
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|04.02.2023
|Был в запасе
|ПСЖ
|2:1
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 22 тур
|01.02.2023
|Был в запасе
|Монпелье
|1:3
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 21 тур
|29.01.2023
|Был в запасе
|ПСЖ
|1:1
|Реймс
|Франция. Лига 1, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСЖ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -75'
|ПСЖ (Париж)
|4:3
|Лилль (Лилль)
|11.02.2023
|1' -66'
|Монако (Монако)
|3:1
|ПСЖ (Париж)
|04.02.2023
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|01.02.2023
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:3
|ПСЖ (Париж)
|29.01.2023
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|1:1
|Реймс (Реймс)