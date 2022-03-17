Рамазан Оразов - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Рамазан
|Фамилия
|Оразов
|Команда
|Аксу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алматы
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1998 (25 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Рамазан
|Фамилия
|Оразов
|Команда
|Аксу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алматы
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1998 (25 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Актобе
|11
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -68'
|Актобе (Актобе)
|4:1
|Кайрат (Алматы)
|15.10.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Актобе (Актобе)
|67'
|14.09.2022
|64' -90'
|Актобе (Актобе)
|1:0
|Тараз (Тараз)
|75'
|10.09.2022
|72' -90'
|Мактаарал (Атакент)
|1:1
|Актобе (Актобе)
|05.09.2022
|65' -90'
|Актобе (Актобе)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|21.08.2022
|69' -90'
|Актобе (Актобе)
|3:1
|Ордабасы (Шымкент)
|02.07.2022
|1' -90'
|Шахтер (Караганда)
|2:3
|Актобе (Актобе)
|26.06.2022
|1' -90'
|Актобе (Актобе)
|4:1
|Астана (Астана)
|16.04.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:1
|Актобе (Актобе)
|17.03.2022
|1' -78'
|Астана (Астана)
|1:0
|Актобе (Актобе)
|06.03.2022
|1' -78'
|Кайрат (Алматы)
|2:0
|Актобе (Актобе)
|7'