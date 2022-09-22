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    Ноа Фроммельт - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Ноа
    Фамилия Фроммельт
    Состав Без клуба
    Родной город Вадуц
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 декабря 2000 (22 года)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лихтенштейн 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2022 1' -90' Лихтенштейн 0:2 Андорра
    35'
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