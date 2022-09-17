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    Ян Юрошка - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Ян
    Фамилия Юрошка
    Команда Баник
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 марта 1993 (29 лет)
    Рост 179
    Вес 70
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 90' Зброевка 2:1 Баник Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    63'
    11.02.2023 1' - 90' Баник 1:2 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    04.02.2023 1' - 90' Теплице 0:5 Баник Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
    79' 18'
    29.01.2023 1' - 90' Фастав 1:1 Баник Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Баник 6 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 1' -90' Зброевка (Брно) 2:1 Баник (Острава)
    63'
    11.02.2023 1' -90' Баник (Острава) 1:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    04.02.2023 1' -90' Теплице (Теплице) 0:5 Баник (Острава)
    79' 18'
    29.01.2023 1' -90' Фастав (Злин) 1:1 Баник (Острава)
    12.11.2022 1' -90' Баник (Острава) 4:1 Богемианс 1905 (Прага)
    06.11.2022 Был в запасе Славия (Прага) 3:1 Баник (Острава)
    22.10.2022 1' -46' Виктория (Пльзень) 3:1 Баник (Острава)
    17.09.2022 Был в запасе Спарта (Прага) 1:1 Баник (Острава)
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