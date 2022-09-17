Ян Юрошка - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Юрошка
|Команда
|Баник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Вес
|70
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Юрошка
|Команда
|Баник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 90'
|Зброевка
|2:1
|Баник
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|63'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Баник
|1:2
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Теплице
|0:5
|Баник
|Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
|79' 18'
|29.01.2023
|1' - 90'
|Фастав
|1:1
|Баник
|Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Баник
|6
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|2:1
|Баник (Острава)
|63'
|11.02.2023
|1' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|04.02.2023
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:5
|Баник (Острава)
|79' 18'
|29.01.2023
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|1:1
|Баник (Острава)
|12.11.2022
|1' -90'
|Баник (Острава)
|4:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|3:1
|Баник (Острава)
|22.10.2022
|1' -46'
|Виктория (Пльзень)
|3:1
|Баник (Острава)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Спарта (Прага)
|1:1
|Баник (Острава)