Виктор Бернат - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Бернат
|Команда
|Санта-Колома
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 мая 1987 (35 лет)
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Бернат
|Команда
|Санта-Колома
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 мая 1987 (35 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андорра
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|74' -90'
|Андорра
|1:1
|Латвия
|22.09.2022
|Был в запасе
|Лихтенштейн
|0:2
|Андорра
|14.06.2022
|87' -90'
|Молдавия
|2:1
|Андорра
|10.06.2022
|1' -90'
|Андорра
|2:1
|Лихтенштейн
|63'
|06.06.2022
|86' -90'
|Андорра
|0:0
|Молдавия
|03.06.2022
|78' -90'
|Латвия
|3:0
|Андорра