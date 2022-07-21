Киан Ронан - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Киан
|Фамилия
|Ронан
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 декабря 2001 (21 год)
|Имя
|Киан
|Фамилия
|Ронан
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 декабря 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линкольн
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2022
|1' -90'
|Линкольн (Гибралтар)
|0:1
|Тобол (Костанай)
|21.07.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:0
|Линкольн (Гибралтар)
|62'