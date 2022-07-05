Аймен Муэли - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Аймен
|Фамилия
|Муэли
|Команда
|Сент-Джозефс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барселона
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|189
|Имя
|Аймен
|Фамилия
|Муэли
|Команда
|Сент-Джозефс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барселона
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Джозефс
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|7:0
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|21.07.2022
|1' -90'
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|0:4
|Славия (Прага)
|14.07.2022
|1' -90'
|Ларн (Ларн)
|0:1
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|72'
|05.07.2022
|Был в запасе
|Сент-Джозефс (Гибралтар)
|0:0
|Ларн (Ларн)