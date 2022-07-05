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    Аймен Муэли - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Аймен
    Фамилия Муэли
    Команда Сент-Джозефс
    Состав Основной
    Родной город Барселона
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 сентября 1986 (36 лет)
    Рост 189
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Джозефс 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 Был в запасе Славия (Прага) 7:0 Сент-Джозефс (Гибралтар)
    21.07.2022 1' -90' Сент-Джозефс (Гибралтар) 0:4 Славия (Прага)
    14.07.2022 1' -90' Ларн (Ларн) 0:1 Сент-Джозефс (Гибралтар)
    72'
    05.07.2022 Был в запасе Сент-Джозефс (Гибралтар) 0:0 Ларн (Ларн)
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