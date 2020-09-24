Момчило Распопович - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Момчило
|Фамилия
|Распопович
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Момчило
|Фамилия
|Распопович
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риека
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2020
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Риека (Риека)
|05.11.2020
|65' -90'
|Риека (Риека)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|29.10.2020
|80' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|4:1
|Риека (Риека)
|22.10.2020
|Был в запасе
|Риека (Риека)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|01.10.2020
|90' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:1
|Риека (Риека)
|90'
|24.09.2020
|90' -90'
|Риека (Риека)
|2:0
|Колос (Ковалевка)
|105'