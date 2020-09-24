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    Момчило Распопович - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Момчило
    Фамилия Распопович
    Команда Риека
    Состав Основной
    Родной город Подгорица
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 марта 1994 (28 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Риека 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2020 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:0 Риека (Риека)
    05.11.2020 65' -90' Риека (Риека) 1:2 Наполи (Неаполь)
    29.10.2020 80' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 4:1 Риека (Риека)
    22.10.2020 Был в запасе Риека (Риека) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    01.10.2020 90' -90' Копенгаген (Копенгаген) 0:1 Риека (Риека)
    90'
    24.09.2020 90' -90' Риека (Риека) 2:0 Колос (Ковалевка)
    105'
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