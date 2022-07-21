Соломон Удо - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Соломон
|Фамилия
|Удо
|Команда
|Ширак
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Соломон
|Фамилия
|Удо
|Команда
|Ширак
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арарат-Армения
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|72' -122'
|Пайде (Пайде)
|1:0
(5:3)п
|Арарат-Армения (Ереван)
|21.07.2022
|1' -74'
|Арарат-Армения (Ереван)
|0:0
|Пайде (Пайде)