Вбеймар Ангуло - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Вбеймар
|Фамилия
|Ангуло
|Команда
|Гандзасар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Вбеймар
|Фамилия
|Ангуло
|Команда
|Гандзасар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арарат-Армения
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|77' -122'
|Пайде (Пайде)
|1:0
(5:3)п
|Арарат-Армения (Ереван)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Арарат-Армения (Ереван)
|0:0
|Пайде (Пайде)