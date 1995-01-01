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    Младен Младеновски - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Младен
    Фамилия Младеновски
    Состав Без клуба
    Родной город Скопье
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 сентября 2000 (22 года)
    Рост 191
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