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    Дарио Мельняк - статистика

    #53 | Защитник
    Имя Дарио
    Фамилия Мельняк
    Команда Ризеспор
    Состав Основной
    Родной город Вараждин
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 октября 1992 (30 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хайдук 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -80' Хайдук (Сплит) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    18.08.2022 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 4:2 Хайдук (Сплит)
    10.08.2022 1' -90' Витория Гимараеш (Гимараеш) 1:0 Хайдук (Сплит)
    04.08.2022 1' -90' Хайдук (Сплит) 3:1 Витория Гимараеш (Гимараеш)
    75'
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