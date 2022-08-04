Дарио Мельняк - статистика
#53 | Защитник
|Имя
|Дарио
|Фамилия
|Мельняк
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вараждин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Дарио
|Фамилия
|Мельняк
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вараждин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хайдук
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -80'
|Хайдук (Сплит)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|18.08.2022
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:2
|Хайдук (Сплит)
|10.08.2022
|1' -90'
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|1:0
|Хайдук (Сплит)
|04.08.2022
|1' -90'
|Хайдук (Сплит)
|3:1
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|75'