Дарьян Боянич - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Дарьян
|Фамилия
|Боянич
|Команда
|Хаммарбю
|Состав
|Основной
|Родной город
|Векше
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Дарьян
|Фамилия
|Боянич
|Команда
|Хаммарбю
|Состав
|Основной
|Родной город
|Векше
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хаммарбю
|6
|0
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|1' -122'
|Хаммарбю (Стокгольм)
|2:0
(3:4)п
|Базель (Базель)
|19.08.2021
|1' -90'
|Базель (Базель)
|3:1
|Хаммарбю (Стокгольм)
|82'
|12.08.2021
|1' -85'
|Хаммарбю (Стокгольм)
|5:1
|Чукарички (Чукарички)
|05.08.2021
|1' -89'
|Чукарички (Чукарички)
|3:1
|Хаммарбю (Стокгольм)
|89'
|29.07.2021
|1' -58'
|Марибор (Марибор)
|0:1
|Хаммарбю (Стокгольм)
|5'
|22.07.2021
|1' -69'
|Хаммарбю (Стокгольм)
|3:1
|Марибор (Марибор)
|55'