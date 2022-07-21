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    Хольмберт Арон Фридйонссон - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Хольмберт Арон
    Фамилия Фридйонссон
    Команда Олесунн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 195
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лиллестрем 4 3 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -65' Антверпен (Антверпен) 2:0 Лиллестрем (Лиллестрем)
    04.08.2022 1' -82' Лиллестрем (Лиллестрем) 1:3 Антверпен (Антверпен)
    34'
    28.07.2022 1' -90' Лиллестрем (Лиллестрем) 5:2 СИК (Сейняйоки)
    42' 56' 61'
    21.07.2022 70' -90' СИК (Сейняйоки) 0:1 Лиллестрем (Лиллестрем)
    82'
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