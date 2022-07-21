Хольмберт Арон Фридйонссон - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Хольмберт Арон
|Фамилия
|Фридйонссон
|Команда
|Олесунн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|195
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Хольмберт Арон
|Фамилия
|Фридйонссон
|Команда
|Олесунн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лиллестрем
|4
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -65'
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|04.08.2022
|1' -82'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|1:3
|Антверпен (Антверпен)
|34'
|28.07.2022
|1' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|5:2
|СИК (Сейняйоки)
|42' 56' 61'
|21.07.2022
|70' -90'
|СИК (Сейняйоки)
|0:1
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|82'