Думан Нарзилдаев - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Думан
|Фамилия
|Нарзилдаев
|Команда
|Кайсар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кызылорда
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Думан
|Фамилия
|Нарзилдаев
|Команда
|Кайсар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кызылорда
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кайсар
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.09.2020
|1' -58'
|Кайсар (Кызылорда)
|1:4
|АПОЭЛ (Никосия)