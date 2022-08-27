Эйлон Альмог - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Эйлон
|Фамилия
|Альмог
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нес-Циона
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 1999 (24 года)
|Рост
|181
|Имя
|Эйлон
|Фамилия
|Альмог
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нес-Циона
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 1999 (24 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хартберг
|9
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|75' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|1:2
|Рапид (Вена)
|05.11.2022
|1' -71'
|Хартберг (Хартберг)
|1:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|58'
|29.10.2022
|79' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Хартберг (Хартберг)
|26.10.2022
|79' -90'
|Рапид (Вена)
|5:1
|Хартберг (Хартберг)
|22.10.2022
|61' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|1:5
|Тироль (Ваттенс)
|79'
|02.10.2022
|Был в запасе
|Хартберг (Хартберг)
|2:3
|Аустрия К (Клагенфурт)
|17.09.2022
|1' -60'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:1
|Хартберг (Хартберг)
|11.09.2022
|1' -46'
|Хартберг (Хартберг)
|0:3
|Аустрия (Вена)
|03.09.2022
|1' -46'
|Штурм (Грац)
|0:0
|Хартберг (Хартберг)
|27.08.2022
|1' -77'
|Хартберг (Хартберг)
|2:0
|Рид (Рид)
|62'