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    Шейн Ловери - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Шейн
    Фамилия Ловери
    Команда Блэкпул
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 декабря 1998 (25 лет)
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 1' - 73' Блэкпул 1:1 Оксфорд Англия. Первая лига, 32 тур
    23'
    03.02.2024 78' - 90' Стивенидж 1:0 Блэкпул Англия. Первая лига, 31 тур
    27.01.2024 46' - 90' Блэкпул 1:1 Чарльтон Англия. Первая лига, 30 тур
    20.01.2024 67' - 90' Бристоль Роверс 1:2 Блэкпул Англия. Первая лига, 29 тур
    17.01.2024 71' - 124' Блэкпул 2:3 Ноттингем Форест Англия. Кубок, 1/32 финала, повторный матч
    13.01.2024 79' - 90' Блэкпул 2:0 Эксетер Сити Англия. Первая лига, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкпул 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.01.2024 71' -124' Блэкпул (Блэкпул) 2:3 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    04.11.2023 1' -58' Бромли (Бромли) 0:2 Блэкпул (Блэкпул)
    5'
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