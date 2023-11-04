Шейн Ловери - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Шейн
|Фамилия
|Ловери
|Команда
|Блэкпул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 декабря 1998 (25 лет)
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Шейн
|Фамилия
|Ловери
|Команда
|Блэкпул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 декабря 1998 (25 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 73'
|Блэкпул
|1:1
|Оксфорд
|Англия. Первая лига, 32 тур
|23'
|03.02.2024
|78' - 90'
|Стивенидж
|1:0
|Блэкпул
|Англия. Первая лига, 31 тур
|27.01.2024
|46' - 90'
|Блэкпул
|1:1
|Чарльтон
|Англия. Первая лига, 30 тур
|20.01.2024
|67' - 90'
|Бристоль Роверс
|1:2
|Блэкпул
|Англия. Первая лига, 29 тур
|17.01.2024
|71' - 124'
|Блэкпул
|2:3
|Ноттингем Форест
|Англия. Кубок, 1/32 финала, повторный матч
|13.01.2024
|79' - 90'
|Блэкпул
|2:0
|Эксетер Сити
|Англия. Первая лига, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкпул
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.01.2024
|71' -124'
|Блэкпул (Блэкпул)
|2:3
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|04.11.2023
|1' -58'
|Бромли (Бромли)
|0:2
|Блэкпул (Блэкпул)
|5'