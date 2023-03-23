Синиша Саничанин - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Синиша
|Фамилия
|Саничанин
|Команда
|Партизан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 1995 (28 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Синиша
|Фамилия
|Саничанин
|Команда
|Партизан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 1995 (28 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Босния и Герцеговина
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.06.2023
|1' -90'
|Босния и Герцеговина
|0:2
|Люксембург
|17.06.2023
|1' -90'
|Португалия
|3:0
|Босния и Герцеговина
|26.03.2023
|1' -90'
|Словакия
|2:0
|Босния и Герцеговина
|23.03.2023
|1' -90'
|Босния и Герцеговина
|3:0
|Исландия