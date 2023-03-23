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    Синиша Саничанин - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Синиша
    Фамилия Саничанин
    Команда Партизан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 апреля 1995 (28 лет)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 Был в запасе Явор 0:1 Партизан Сербия. Суперлига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Босния и Герцеговина 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.06.2023 1' -90' Босния и Герцеговина 0:2 Люксембург
    17.06.2023 1' -90' Португалия 3:0 Босния и Герцеговина
    26.03.2023 1' -90' Словакия 2:0 Босния и Герцеговина
    23.03.2023 1' -90' Босния и Герцеговина 3:0 Исландия
    Россия
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