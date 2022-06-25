|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цинциннати
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:0
|Цинциннати (Цинциннати)
|28.09.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|1:1
|Цинциннати (Цинциннати)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:2
|Цинциннати (Цинциннати)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|1:1
|Цинциннати (Цинциннати)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:0
|Шарлотт (Шарлотт)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:2
|Коламбус (Коламбус)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:1
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|04.07.2022
|Был в запасе
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:2
|Цинциннати (Цинциннати)
|30.06.2022
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|4:4
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|25.06.2022
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:0
|Орландо Сити (Орландо)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:1
|Цинциннати (Цинциннати)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|4:3
|Цинциннати (Цинциннати)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Чикаго Файр (Чикаго)
|1:2
|Цинциннати (Цинциннати)
|08.05.2022
|1' -46'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|0:1
|Цинциннати (Цинциннати)
|05.05.2022
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:0
|Торонто (Торонто)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Торонто (Торонто)
|1:2
|Цинциннати (Цинциннати)
|25.04.2022
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|3:4
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|13.03.2022
|77' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|1:2
|Цинциннати (Цинциннати)
|27.02.2022
|69' -90'
|Остин (Остин)
|5:0
|Цинциннати (Цинциннати)