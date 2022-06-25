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    Zico Bailey - статистика

    #16 | Нападающий
    Имя Zico Bailey
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Цинциннати 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:0 Цинциннати (Цинциннати)
    28.09.2022 Был в запасе Сиэтл (Сиэтл) 1:1 Цинциннати (Цинциннати)
    18.09.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 1:2 Цинциннати (Цинциннати)
    08.09.2022 Был в запасе Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 1:1 Цинциннати (Цинциннати)
    04.09.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 2:0 Шарлотт (Шарлотт)
    28.08.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 2:2 Коламбус (Коламбус)
    10.07.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    04.07.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 2:2 Цинциннати (Цинциннати)
    30.06.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 4:4 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    25.06.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 1:0 Орландо Сити (Орландо)
    19.06.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 1:1 Цинциннати (Цинциннати)
    29.05.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 4:3 Цинциннати (Цинциннати)
    15.05.2022 Был в запасе Чикаго Файр (Чикаго) 1:2 Цинциннати (Цинциннати)
    08.05.2022 1' -46' Миннесота Юнайтед (Миннесота) 0:1 Цинциннати (Цинциннати)
    05.05.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 2:0 Торонто (Торонто)
    30.04.2022 Был в запасе Торонто (Торонто) 1:2 Цинциннати (Цинциннати)
    25.04.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 1:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    02.04.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 3:4 Монреаль Импакт (Монреаль)
    13.03.2022 77' -90' Орландо Сити (Орландо) 1:2 Цинциннати (Цинциннати)
    27.02.2022 69' -90' Остин (Остин) 5:0 Цинциннати (Цинциннати)
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