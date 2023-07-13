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    Джейк Грек - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Джейк
    Фамилия Грек
    Команда Бальцан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 ноября 1997 (26 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бальцан 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2023 1' -90' Бальцан (Бальзан) 0:0 Неман (Гродно)
    26.07.2023 1' -90' Неман (Гродно) 2:0 Бальцан (Бальзан)
    18.07.2023 1' -128' Бальцан (Бальзан) 1:3 Домжале (Домжале)
    13.07.2023 1' -90' Домжале (Домжале) 1:4 Бальцан (Бальзан)
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