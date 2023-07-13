Джейк Грек - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Грек
|Команда
|Бальцан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 ноября 1997 (26 лет)
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Грек
|Команда
|Бальцан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 ноября 1997 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бальцан
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2023
|1' -90'
|Бальцан (Бальзан)
|0:0
|Неман (Гродно)
|26.07.2023
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Бальцан (Бальзан)
|18.07.2023
|1' -128'
|Бальцан (Бальзан)
|1:3
|Домжале (Домжале)
|13.07.2023
|1' -90'
|Домжале (Домжале)
|1:4
|Бальцан (Бальзан)